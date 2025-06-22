Игра Stellar Blade достигла миллиона продаж на Steam всего за несколько дней после релиза, что составляет 50% от продаж на PlayStation 5 за год эксклюзивности. Общие продажи проекта превысили 3 миллиона копий, что ставит вопрос об эффективности стратегии временных эксклюзивов Sony.

Stellar Blade наконец появилась в Steam после года эксклюзивности на PS5. По данным Game Donga, игра преодолела отметку в миллион проданных копий на PC-платформе, доведя общие продажи до более чем 3 миллионов экземпляров. Математика показывает впечатляющий результат: за несколько дней на Steam продалось дополнительно 50% от годовых продаж на PS5.

Успех стал масштабным как для PlayStation, так и для разработчика Shift Up. Игра продолжает продаваться на Steam вместе с DLC, выпущенными после оригинального релиза. Однако этот результат поднимает серьёзные вопросы о текущей стратегии Sony в отношении эксклюзивов.

PlayStation-порты демонстрируют стабильные продажи на PC

Sony не всегда открыто делится цифрами продаж, в отличие от Shift Up со Stellar Blade, но доступная информация свидетельствует о хороших результатах большинства портов PlayStation на Steam. Правда, ожидания компании от разных проектов остаются неизвестными.





Анализ пиковых одновременных игроков в Steam даёт представление об относительном успехе проектов. Stellar Blade достигла пика в 192 078 игроков одновременно, заняв второе место после Helldivers 2 с показателем 458 709. Ghost of Tsushima замыкает тройку лидеров с 77 154 игроками.

Однако статистика одновременных игроков не всегда отражает полную картину. Horizon Zero Dawn показала пик лишь в 56 557 игроков, но согласно утечкам Insomniac, к февралю 2023 года продала 3,3 миллиона копий на Steam — в три раза больше текущих продаж Stellar Blade. Худший результат показала Sackboy: A Big Adventure с примерно 62 900 копий, но она занимает последнее место и по продажам на PS5.





Большинство релизов продали не менее миллиона копий согласно утечкам, и эти цифры определённо выросли с тех пор. Очевидно, что игры PS5 хорошо продаются на PC.

Helldivers 2 доказала преимущества одновременного релиза

Helldivers 2 значительно опережает конкурентов по пиковым одновременным игрокам, частично благодаря мультиплеерной природе. Как одна из немногих игр, выпущенных на PS5 и Steam в один день, она стала одной из самых продаваемых игр PlayStation поколения PS5.





По данным Polygon, Helldivers 2 продала 12 миллионов копий в первую неделю, причём примерно 60% продаж пришлось на Steam. Вероятно, общие продажи почти удвоились с тех пор, и если большинство копий продолжает продаваться на Steam, это говорит в пользу одновременных релизов на обеих платформах.

Сокращение времени между релизами приносит пользу играм вроде Stellar Blade, хотя есть и исключения. Marvel’s Spider-Man 2 вышла на Steam чуть больше чем через год после оригинального релиза — быстрее предыдущих игр. Однако она показала пик лишь в 28 189 одновременных игроков, хотя оценочно полмиллиона человек владеют ею на Steam. Важно отметить, что PC-порт Spider-Man 2 был проблематичным на старте, что могло повлиять на продажи.

Xbox-игры успешно продаются на PS5

Трудно спорить с тем, что Xbox добилась успеха в продажах своих игр на PlayStation 5. В топ-20 загрузок PlayStation Blog за апрель 2025 года вошли пять игр, изданных Xbox, и только одна игра PlayStation. Forza Horizon 5 и Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered заняли первые места.

Sea of Thieves быстро достигла миллиона продаж на PS5 после запуска, а Xbox анонсирует и выпускает всё больше игр на PS5. Дополнительные продажи приносят пользу Xbox и её студиям, которые могут создавать более масштабные и качественные игры благодаря расширенной аудитории.

Учитывая, что PS5 продалось более чем в два раза больше консолей по сравнению с Xbox Series X|S, PlayStation могла бы продать огромное количество копий на Xbox. Принимая во внимание данные утечек Insomniac о том, насколько дорогими стали игры PlayStation в производстве, продолжение эксклюзивности для PS5 выглядит неразумно.

PS5 значительно опережает Xbox Series X|S по продажам

PS5 продалась на более чем 30 миллионов консолей больше по сравнению с Xbox Series X|S по состоянию на начало 2024 года. Неудивительно, что PlayStation придерживается своей стратегии эксклюзивных игр, которая, очевидно, работает — гораздо больше людей выбирают PS5 вместо Xbox.

Причины включают существующие библиотеки игр на PlayStation и большее количество высококачественных эксклюзивов. Даже если PlayStation испытывает трудности с продажами достаточного количества копий для покрытия огромных бюджетов игр, руководство компании, вероятно, считает, что эксклюзивы способствуют массивному преимуществу в продажах консолей.

Растущие бюджеты заставят принимать сложные решения

Нет сомнений, что Stellar Blade выиграла от эксклюзивности на PS5, помимо получения издательского контракта с PlayStation. Игра продала дополнительные 50% на PC — выгоду, которую Shift Up могла бы получить более года назад. Компания уже анонсировала сиквел Stellar Blade, но могла бы предложить более масштабную версию продолжения, имея дополнительные продажи на PC заранее.

Игры будут становиться дороже в производстве, поскольку более высокая графическая точность требует больше людей и времени. Попытки PlayStation войти в сегмент игр-сервисов провалились за исключением Helldivers 2, что ещё больше усложняет задачу получения прибыли.

Потребители не выигрывают от позднего получения игр на PC, а владельцы PS5 не выиграют от эксклюзивов, если PlayStation придётся сокращать масштабы игр для контроля бюджетов. Все признаки указывают на будущее без эксклюзивов, и чем больше историй успеха на PC вроде Stellar Blade, тем вероятнее, что PlayStation наконец откажется от эксклюзивности.