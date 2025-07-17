Похоже, Apple готовит ещё один сюрприз для пользователей в линейке iPhone 17. Ранее сообщалось о переработанном блоке задней камеры, однако теперь появилась информация о новой цветовой опции, навеянной визуальным стилем Liquid Glass из iOS 26.

Согласно свежей утечке, iPhone 17 Pro — а возможно, и модель Pro Max — появится в белом цвете, имитирующем эффекты интерфейса Liquid Glass. Поверхность устройства будет по-разному отражать свет в зависимости от условий освещения, создавая интересные визуальные эффекты.

На бумаге это звучит как действительно необычное и свежее решение. Хотя ранее китайские производители уже выпускали смартфоны с оригинальными визуальными эффектами, подобный шаг от Apple выглядит довольно уникально.

Новая цветовая опция тесно связана с визуальной переработкой iOS 26, которая изначально выглядела весьма впечатляюще. Однако оказалось, что Liquid Glass не всегда хорошо работает на разных конфигурациях устройств. В результате Apple резко ослабила визуальные эффекты, и теперь интерфейс iOS 26 стал заметно менее выразительным — практически как предыдущие версии.





Даже если iPhone 17 Pro действительно будет красиво переливаться в новом белом цвете, эффект может быть частично нивелирован ограниченными возможностями интерфейса. Тем не менее, у пользователей будет выбор: вторая новая расцветка для iPhone 17 Pro — оранжевая.

Этот яркий оттенок, напоминающий более насыщенную версию Desert Titanium, наконец-то добавит сочный акцент в палитру Pro-моделей. Ожидается, что iPhone 17 Air появится в небесно-голубом, фиолетовом и зелёном цветах, наряду с более традиционными.





Если Apple всё-таки выпустит iPhone 17 Pro в стиле Liquid Glass, стоит надеяться, что компания доработает и визуальные элементы iOS 26, чтобы цвет и интерфейс дополняли друг друга — и делали устройство действительно уникальным.