Консорциум Wireless Power Consortium (WPC) опубликовал в социальной сети X тизер с надписью: «Heading into a new era of wireless charging in T-Minus 1 week… Stay tuned.» Это указывает на важное объявление, которое ожидается 23 июля. На изображении — зелёная иконка молнии с подписью «It’s coming». Напомним, именно WPC владеет торговой маркой Qi — самой известной платформой беспроводной зарядки в мобильной индустрии.

Скорее всего, речь идёт о стандарте Qi 2.2. Он был официально представлен 15 июля, когда компания UGREEN анонсировала MagFlow Magnetic Power Bank — первый продукт с поддержкой новой версии. По слухам, Apple собирается внедрить Qi 2.2 в линейке iPhone 17, чтобы увеличить мощность беспроводной зарядки MagSafe с 25 Вт до 45 Вт.

Qi 2.2 обеспечит не только более высокую скорость зарядки, но и повысит её эффективность, улучшит магнитное выравнивание и сохранит обратную совместимость с более старыми устройствами. Хотя iPhone прошлых поколений смогут использовать Qi 2.2, они не смогут раскрыть весь его потенциал.

Также возможно, что WPC представит первые смартфоны с поддержкой Qi 2.2. Одним из претендентов считается серия Google Pixel 10. По слухам, Google работает над функцией под названием «Pixelsnap» — она дебютирует в линейке Pixel 10 и будет включать аксессуары с магнитным выравниванием.





Что именно покажут 23 июля — пока неизвестно. Однако заявление WPC о «новой эре беспроводной зарядки» предполагает, что речь пойдёт не просто о запуске Qi 2.2 для одного смартфона, а о более масштабных изменениях в индустрии.

Остаётся подождать следующей среды, чтобы узнать подробности.