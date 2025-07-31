Компания Samsung официально подтвердила, что в линейке смартфонов Galaxy S26 будет реализована новая стратегия, предусматривающая использование сразу нескольких ИИ-ассистентов. Это станет ключевым отличием от предыдущих моделей, в которых акцент делался на Google Gemini.

Galaxy S26 получит открытую ИИ-платформу

По словам главы мобильного подразделения Samsung Вон-Джуна Чхве, в устройствах следующего поколения будет использоваться гибкая архитектура, способная поддерживать разные ИИ-системы. Об этом он рассказал в интервью агентству Bloomberg.

Samsung больше не будет ограничиваться исключительно платформой Google. Компания готова интегрировать и другие решения, если они обеспечивают высокую производительность и удобный пользовательский опыт. В числе потенциальных партнёров упоминается Perplexity — по информации источников, Samsung рассматривает возможность инвестиций в эту компанию с целью последующей интеграции её ИИ в смартфоны Galaxy.

Подробности новой стратегии раскроют ближе к официальному анонсу Galaxy S26, который ожидается в начале 2026 года. Пока известно, что акцент сделан на пользовательском выборе и расширении функциональности.

Samsung делает ставку на пользовательскую гибкость

Новая архитектура открывает путь к появлению конкуренции между ИИ-ассистентами внутри одной экосистемы. Это, как рассчитывает Samsung, ускорит развитие технологий и позволит пользователям самим решать, какие цифровые помощники им ближе.

По мнению аналитиков, Galaxy S26 может стать первым флагманом Samsung с поддержкой сразу нескольких интеллектуальных агентов. Это решение станет важным шагом в развитии ИИ-экосистемы бренда и может повлиять на всю индустрию смартфонов.



