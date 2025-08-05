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Компания Samsung работает над значительным обновлением будущего смартфона Galaxy S26 Edge. Согласно свежим утечкам, главным улучшением станет увеличенный аккумулятор, который решит проблему автономности, остававшуюся слабым местом предыдущих моделей.

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Больше энергии в тонком корпусе

По данным инсайдера Setsuna Digital, Galaxy S26 Edge получит аккумулятор емкостью 4400 мАч — на 500 мАч больше, чем у текущей модели S25 Edge (3900 мАч). При этом толщина корпуса нового флагмана может даже уменьшиться по сравнению с нынешними 5,8 мм.

Такой технологический прорыв стал возможен благодаря использованию современных материалов. Эксперты предполагают, что Samsung может применить кремний-углеродные элементы, которые обеспечивают большую энергоемкость при тех же физических размерах.

Изменения в линейке флагманов

Согласно слухам, в 2026 году Samsung пересмотрит структуру своей флагманской серии:


  • Модель Edge заменит Plus-версию
  • Базовая версия получит индекс Pro
  • Ultra-модель сохранит аккумулятор 5000 мАч

Другие ожидаемые нововведения

Помимо увеличенной батареи, S26 Edge может получить:

  • Улучшенную 50 МП сверхширокоугольную камеру
  • Оптимизированную систему охлаждения
  • Обновленный дизайн с улучшенной эргономикой

Официальный анонс Galaxy S26 серии ожидается в начале 2026 года. Пока компания не комментирует эти утечки, оставляя пространство для новых слухов и предположений. Однако, если информация подтвердится, S26 Edge может стать самым сбалансированным флагманом Samsung, сочетающим мощные характеристики с элегантным дизайном.

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