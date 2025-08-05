Сентябрь традиционно становится месяцем Apple, и в этом году компания, вероятно, представит новое поколение iPhone уже 17 сентября. Согласно данным немецкого блога iPhone-Ticker, опубликованным на 9to5Mac, презентация линейки iPhone 17 состоится во вторник, а предзаказы и старт продаж могут начаться 12 и 19 сентября соответственно.

Что ожидается в линейке iPhone 17?

Apple, как обычно, планирует выпустить четыре модели:

iPhone 17 — стандартная версия с обновлённым дизайном

— стандартная версия с обновлённым дизайном iPhone 17 Air — сверхтонкая модель с уменьшенной батареей

— сверхтонкая модель с уменьшенной батареей iPhone 17 Pro и Pro Max — флагманы с улучшенными камерами и, возможно, новым оранжевым цветом

iOS 26 и искусственный интеллект

Все новые iPhone получат iOS 26 «из коробки» с поддержкой технологии Liquid Retina (жидкое стекло). Кроме того, Apple продолжает развивать свою экосистему ИИ, несмотря на конкуренцию с ChatGPT, Copilot и Gemini. Тим Кук в недавнем обращении к сотрудникам подчеркнул:

«Apple должна это сделать. Apple сделает это. Мы не можем упустить революцию в ИИ».

Apple Watch Series 11 и AirPods Pro 3

Вместе с iPhone Apple может представить:

Apple Watch Series 11 — либо минимальное обновление с акцентом на здоровье и ИИ-коучинг, либо неожиданный редизайн (утечек почти нет).

— либо минимальное обновление с акцентом на здоровье и ИИ-коучинг, либо неожиданный редизайн (утечек почти нет). AirPods Pro 3 — если Apple не отложит их до 2025 года, новые наушники могут дебютировать уже в сентябре.

Когда ждать подтверждённых данных?

Хотя Apple пока официально не анонсировала дату презентации, исторически компания придерживается сентябрьских вторников (за исключением 2020 года из-за пандемии).

Остаётся только ждать сентября, чтобы увидеть, какие сюрпризы подготовила Apple в этом году.



