Apple опубликовала финансовые результаты за третий квартал 2025 финансового года (соответствует второму календарному кварталу). Компания зафиксировала рекордные для июня показатели по выручке, прибыли и доходам от сервисов.

Выручка выросла до $94 млрд, прибыль — до $23,4 млрд

За отчётный период Apple получила $94,0 млрд выручки и $23,4 млрд чистой прибыли, что эквивалентно $1,57 на акцию. Годом ранее показатели составляли $85,8 млрд и $21,4 млрд соответственно ($1,40 на акцию). Валовая маржа компании достигла 46,5 %, улучшившись с 46,3 % годом ранее.

Apple установила новый рекорд по выручке в июньском квартале. Особенно выделились продажи iPhone и сервисов, а также прибыль на акцию — все три показателя обновили исторические максимумы для этого периода.

«Сегодня Apple с гордостью сообщает о рекордной выручке в июньском квартале: мы зафиксировали двузначный рост продаж iPhone, Mac и сервисов, а также положительную динамику во всех регионах», — прокомментировал глава компании Тим Кук. Он также отметил, что на WWDC25 была представлена новая версия дизайна программного обеспечения и расширенный пакет функций Apple Intelligence.

Apple продолжает платить дивиденды и сохраняет осторожность в прогнозах

Совет директоров Apple объявил о выплате квартальных дивидендов в размере $0,26 на акцию. Выплаты запланированы на 14 августа, с датой фиксации реестра акционеров — 11 августа.

Компания по-прежнему не предоставляет финансовые прогнозы на следующий квартал, сохраняя такую практику с 2020 года.



