Apple обновила свою программу сервисного обслуживания, запустив подписку AppleCare One. Новый формат охватывает сразу несколько устройств и упрощает защиту гаджетов в рамках единого плана — впервые за 22 года компания изменила модель продаж AppleCare.

Один план — до трёх устройств с возможностью расширения

AppleCare One доступен за $19,99 в месяц и покрывает до трёх любых устройств: iPhone, iPad, Mac или Apple Watch. За дополнительную плату $5,99 можно добавить ещё одно устройство. Также предусмотрена возможность включить в подписку гарнитуру Vision Pro — ранее за её индивидуальное покрытие приходилось платить $24,99 в месяц.

Пользователи могут включать в подписку устройства возрастом до четырёх лет, если они находятся в исправном состоянии. Это важное отличие от предыдущего лимита в 60 дней с момента покупки, действовавшего раньше.

Простой доступ к ремонту и меньше лишних подписок

AppleCare One устраняет одну из главных проблем прежней модели — необходимость оформлять отдельную подписку на каждый девайс. Теперь достаточно одной учётной записи, чтобы управлять всей защитой. Устройства уже связаны с Apple ID, и новая схема учитывает эту реальность.

Ранее аналогичная схема предлагалась только малому бизнесу через Apple Business Essentials — там можно было подключить до трёх устройств с поддержкой AppleCare+, но только в корпоративной среде. Теперь такая возможность появилась и у обычных пользователей.

Услуга ориентирована на удобство — и на рост выручки

AppleCare One — часть стратегии Apple по развитию подписочных сервисов. Как и iCloud, Apple Music или Fitness+, новый план приносит компании стабильный доход и повышает вовлечённость пользователей в экосистему.





Подписка делает использование техники Apple более логичным и прозрачным: не нужно отслеживать отдельные сроки действия AppleCare, получать напоминания об окончании, а при поломке достаточно просто записаться в сервис.

Apple подчёркивает, что заботится о пользовательском опыте, и AppleCare One подтверждает это на практике. Новый подход делает обслуживание устройств проще и выгоднее, одновременно укрепляя лояльность пользователей.