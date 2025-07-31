Apple может оказаться в сложной ситуации из-за возможного введения 25% тарифа США на импорт товаров из Индии. Об этом говорится в аналитической записке Evercore, ссылающейся на данные о структуре поставок iPhone.

Индия стала ключевым звеном в цепочке поставок Apple

После сбоев в поставках из Китая во время пандемии COVID-19, Apple перенесла часть производства и сборки iPhone в Индию. Этот шаг позволил диверсифицировать риски и защититься от нестабильной тарифной политики США. На данный момент, по оценке Evercore, около 20 % всех поставок iPhone осуществляется из Индии, причём значительная их часть направляется в США. Объём этих поставок оценивается примерно в $40 млрд.

Однако обсуждаемое введение 25% тарифа на импорт из Индии может поставить Apple в затруднительное положение. В краткосрочной перспективе компания вряд ли сможет оперативно перенести сборку на другие площадки. Как отмечают аналитики, в случае реализации такого сценария Apple, вероятно, придётся либо поглощать издержки, либо пересматривать ценовую политику.

У Apple нет альтернативных маршрутов поставок в краткосрочной перспективе

Ранее аналогичные ограничения на импорт из Китая уже вынудили Apple реорганизовать цепочку поставок, переместив финальную сборку для американского рынка в Индию. Если тарифы будут введены и в отношении Индии, у компании практически не останется резервных направлений.

Производство iPhone в США в текущих условиях невозможно в промышленных масштабах: нет инфраструктуры, фабрик и специалистов. Даже если бы эти условия были выполнены, большая часть комплектующих всё равно подлежала бы ввозу — и, следовательно, попала бы под действие пошлин.

Прогноз Evercore по акциям Apple остаётся позитивным

Несмотря на потенциальные риски, аналитики Evercore сохраняют рекомендацию «покупать» по акциям Apple и целевую цену $250. Они считают, что компания справится с ситуацией, даже если тарифная угроза воплотится в реальность. Тем не менее, они подчёркивают, что любая подобная мера окажет значительное влияние на прибыль Apple.



