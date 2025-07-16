OnePlus представила новое зарядное устройство — кабель 2-in-1 SUPERVOOC (8A, 1.2 м), предназначенный для пользователей, которым нужно заряжать смартфон и смарт-часы с помощью одного кабеля. Новинка уже доступна в официальной продаже по цене $29.99.

Длина кабеля составляет 120 см. Он поддерживает быструю зарядку SUPERVOOC мощностью до 80 Вт при подключении только смартфона. При одновременной зарядке смартфона и часов мощность распределяется следующим образом: 67 Вт для телефона и 10 Вт для носимого устройства. Это позволяет заряжать оба гаджета без серьёзной потери скорости.

С одной стороны кабель имеет стандартный разъём USB-A, а с другой — раздваивается на два выхода: USB-C для смартфонов и магнитный коннектор POGO pin для зарядки смарт-часов OnePlus. Магнитное крепление надёжно фиксируется на задней панели часов и избавляет от необходимости брать с собой отдельное зарядное устройство для носимого гаджета в поездках.

Внутри кабеля встроен смарт-чип E-marker, который защищает устройства от перегрузки и обеспечивает стабильную подачу питания. Также используются утолщённые жилы из чистой меди для повышения скорости зарядки и безопасности. Кабель оформлен в фирменном красном цвете, а белые разъёмы подчеркивают узнаваемый стиль OnePlus.





Кабель совместим только с определёнными устройствами OnePlus и ориентирован на владельцев смартфонов и часов этого бренда. Устройства других производителей не поддерживаются.