В преддверии запуска серии Galaxy S26, который ожидается в январе 2026 года, появляются новые подробности о батареях в будущих моделях. По данным утечек, версии Galaxy S26 Pro и S26 Edge получат прирост ёмкости аккумуляторов по сравнению с предыдущим поколением, тогда как Ultra останется с прежним объёмом.

Galaxy S26 Pro и Edge улучшат автономность

Согласно информации GalaxyClub, Galaxy S26 Pro оснастят батареей ёмкостью 4300 мА⋅ч — это на 300 мА⋅ч больше, чем в Galaxy S25. Модель S26 Edge, которая, по слухам, заменит сразу версии S25 Edge и S25 Plus, получит аккумулятор на 4200 мА⋅ч. В прошлом поколении Edge предлагала 3900 мА⋅ч, тогда как Plus — 4900 мА⋅ч. Таким образом, несмотря на рост относительно Edge, новая модель уступит в ёмкости уходящей версии Plus.

Galaxy S26 Ultra, в свою очередь, останется с аккумулятором на 5000 мА⋅ч — как и её предшественник. Однако модель может получить поддержку более быстрой зарядки — до 60 Вт, что станет шагом вперёд по сравнению с прежними 45 Вт.

Энергоэффективность под вопросом из-за процессоров

Дополнительную интригу создаёт выбор чипсетов для линейки. Galaxy S26 Ultra почти наверняка будет работать на Snapdragon 8 Elite 2. В то же время Samsung намекнула, что в серии появится и фирменный Exynos 2600 — вероятно, именно он ляжет в основу моделей S26 Pro и S26 Edge.

Хотя Exynos 2600 будет производиться по 2-нм техпроцессу и получит улучшенное управление ресурсами, эффективность его работы в сочетании с умеренным приростом ёмкости остаётся под вопросом. Насколько удастся нивелировать энергопотребление — покажут реальные тесты.

Title: Galaxy S26 Pro и Edge получат увеличенные аккумуляторы, в отличие от Ultra

Description: Galaxy S26 Pro и Edge получат аккумуляторы на 4300 и 4200 мА⋅ч соответственно. S26 Ultra сохранит прежние 5000 мА⋅ч, но добавит поддержку 60-Вт зарядки.