Мессенджер МАХ завершил интеграцию с технологией мобильной электронной подписи «Госключ». Это первый случай внедрения сервиса в мессенджер: пользователи смогут подписывать электронные документы прямо на телефоне.

Как работает подписание через «Госключ»

Теперь клиенты банков, мобильных операторов и других организаций смогут подписывать в МАХ документы: согласия на обработку персональных данных, договоры на услуги или дополнительные соглашения.





Процесс выглядит так: компания отправляет пользователю договор через мессенджер, вместе с файлом приходит ссылка на сервис «Госключ». Пользователь проходит подтверждение и подписывает документ. Если сертификат электронной подписи ещё не оформлен, его можно получить в момент первого использования.

После завершения процедуры пользователь возвращается в МАХ, где доступна загрузка или пересылка готового документа с электронной подписью.





Безопасность и контроль

Все действия, связанные с подписанием, фиксируются в личном кабинете пользователя на портале Госуслуг. Это гарантирует юридическую значимость и прозрачность сделок. Первые компании получат возможность подключиться к сервису в мессенджере уже в этом году.