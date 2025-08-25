Компания «Леста Игры», разработчик «Мира танков», «Мира кораблей» и «Tanks Blitz», объявила о партнёрстве с фестивалем Comic Con Игромир. Событие пройдёт с 12 по 14 декабря 2025 года в Тимирязев Центре.

Леста Игры готовит контент для стенда

Организаторы Comic Con Игромир подтвердили участие компании как официального партнёра. На стенде «Леста Игры» ожидаются активности, связанные с ключевыми проектами студии, включая «Мир танков» и «Мир кораблей».





В официальном обращении компания подчеркнула значение участия именно в Comic Con Игромир:

Леста становится партнёром фестиваля Comic Con Игромир — мы присоединились к крупнейшему событию игровой индустрии и будем вместе с вами в самом центре главного геймерского праздника страны! От участия в фестивале РЭД ЭКСПО мы решили отказаться, поскольку хотим, чтобы наша игровая и ИТ-индустрия была по-настоящему единой, а не делилась на отдельные лагеря» Цитата из Telegram-канала Lesta

Где купить билеты на Comic Con Игромир

Продажа билетов уже открыта. Их можно приобрести на официальном сайте фестиваля comiccon.ru. Эксклюзивным билетным партнёром выступает «Яндекс Афиша», где доступна покупка с кешбэком баллами «Плюса».



