Организаторы Comic Con Astana объявили первого хэдлайнера фестиваля. Им стал известный британский актёр, режиссёр и мастер технологии захвата движения — Энди Серкис, который навсегда изменил представление о цифровых персонажах в кино.

Поклонники узнают его по ролям Голлума в трилогии «Властелин колец», Цезаря в «Планете обезьян», Верховного лидера Сноука в «Звёздных войнах», а также Альфреда в «Бэтмене» 2022 года. Кроме того, Серкис воплотил на экране образ Кинг-Конга в фильме Питера Джексона, сыграл Кино Лоя в сериале «Андор» и Улисса Кло в киновселенной Marvel.

Интересный факт: Энди Серкис имеет армянские корни. Его настоящая фамилия — Серкисян, которую семья позже сократила для удобства. Отец актёра был армянином, родившимся в Ираке, а сам Энди с гордостью вспоминает о своём происхождении, отмечая влияние армянской культуры на своё мировосприятие и творчество.

В киноиндустрии Энди Серкис считается пионером технологии motion capture. За вклад в развитие цифрового кинематографа он был отмечен премией BAFTA, MTV Movie Awards, а также получил номинации на «Эмми» и «Золотой Глобус». Его заслуги сделали его одной из ключевых фигур современного кинопроизводства.

Стоит отметить, что Серкис добился успеха и как режиссёр. Он снял фильмы «Веном 2», «Маугли» и драму «Дыши ради нас». Более того, в 2027 году ожидается премьера новой ленты «Властелин колец: Охота на Голлума», где он снова сыграет культового персонажа и выступит в роли постановщика. Его студия The Imaginarium стала одной из первых, кто специализировался на разработке CGI-персонажей и технологиях захвата движений.

Comic Con Astana остаётся крупнейшим фестивалем гик-культуры в Центральной Азии. Он объединяет кино, комиксы, аниме, видеоигры, косплей и фан-контент. В этом году мероприятие пройдёт с 9 по 13 июля сразу на двух площадках — «Астана Арена» и «Барыс Арена». Это будет самый масштабный фестиваль за всю историю Comic Con Astana.

Для справки: в 2024 году хэдлайнерами фестиваля были Мадс Миккельсен («Ганнибал», «Доктор Стрэндж», «Звёздные войны») и Перси Хайнс Уайт («Уэнсдэй», «Одарённые»). Ранее на фестивале выступали Пилу Асбек, Шон Ганн и Майкл Рукер. С момента своего основания в 2019 году Comic Con Astana прошёл путь от трёхдневного мероприятия до полноценного пятидневного международного форума.

В этом году посетителей ждут автограф-сессии и встречи с голливудскими звёздами, эксклюзивные трейлеры, презентации от международных студий и крупнейший конкурс косплея в СНГ с призовым фондом 15 миллионов тенге. Более того, в рамках фестиваля выступит Qewbite — популярный YouTube-блогер, чьи видео собирают миллионы просмотров.

Также ожидаются встречи с создателями анимационного веб-сериала Metal Family Алиной Ковалёвой и Дмитрием Вдовенко. Организаторы обещают, что впереди ещё множество громких анонсов.