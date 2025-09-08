Сага Людей-Икс до сих пор считается одной из самых запутанных супергеройских вселенных. Она имеет сразу несколько приквелов, спин-оффов и альтернативных версий даже в своем киновоплощении. Новичку тяжело не потеряться во всем этом разнообразии контента, поэтому мы собрали гайд по первому составу Людей Икс: все-таки для начала нужно осознать его наследие — хотя бы в масштабах экранизаций.

Циклоп — первый, кто поверил в Людей-Икс

Детство героя, как и у большинства мутантов, выдалось нелегким — сначала он пережил авиакатастрофу, в которой потерял родителей, но обрел способность выпускать из глаз убийственный лазерный луч. Затем его взяли в сиротский приют, где над парнем ставили опыты. И даже сложно сказать, что со Скоттом было бы дальше, если бы однажды к нему не пришел Профессор Ксавье.





Ученый сразу увидел мощь Циклопа и нашел способ ее сдерживания — очки с рубиново-кварцевыми стеклами. Именно в них герой стал проводить большую часть времени, чем усложнил работу Джеймса Марсдена, исполнявшего роль Циклопа на протяжении 14-ти лет. Актер признавался, что демонстрировать эмоции со спрятанными глазами было тяжело, однако это не помешало ему передать характер персонажа — сдержанный, педантичный и строгий. Другие Икс-Мэны называют Циклопа бойскаутом-переростком, из-за чего ему трудно конкурировать с Росомахой — главным противником в борьбе за сердце Джин Грей. Впрочем, этого надежного, как швейцарские часы, парня, все-таки нельзя недооценивать — место лидера в команде за ним, первым официальным членом Людей-Икс.

Массовое влияние Джин Грей

Та самая новенькая в школе мутантов, которая сразу приковала к себе все внимание. На этой девушке, владеющей мощнейшим телекинезом, держится как главная любовная линия истории, так и череда неожиданных сюжетных поворотов. Поэтому совсем не удивительно, что Джин Грей в один момент удостоилась сольных проектов, став одной из центральных фигур франшизы.





Выход фильмов в свое время только закрепил за героиней статус легендарного персонажа в поп-культуре. И значительный вклад в это внесла Фамке Янссен, которой удалось найти баланс между ожиданиями фанатов и собственным видением Джин. Даже до тех зрителей, которые были незнакомы с комиксами, актриса донесла важную мысль: Джин Грей — трагическая героиня, полная противоречий и вопросов к самой себе. Чтобы передать ее дуальность, вызванную разделением сознания девушки на «темное» и «светлое», артистка погружалась в изучение таких психологических расстройств, как биполярное, раздвоение личности и шизофрения. Благодаря этому Джин на экране выглядела реалистично при всем своем списке невероятных особенностей: она, как отмечают поклонники, в одно мгновение может быть нежной, заботливой «мамочкой» команды, а уже в другое — главным всадником Апокалипсиса.

Человек-лёд как способ разрядить обстановку

В любой команде есть человек, который любит отпускать «шуточки за 300» даже в разгар горящих дедлайнов, и команда Людей-Икс не исключение. В ней за юмор отвечает самый молодой мутант — Бобби Дрейк, он же Айсмен, он же Айсберг в русской локализации.





Способность превращать все, что он видит, в лед, парень оценил не сразу: сначала он ее скрывал, а потом даже сбежал из дома, лишь бы роботы, выслеживающие мутантов, не обнаружили его и не навредили близким. План сработал только наполовину, и, когда стражи все-таки нашли Айсмена, его спасли Люди Икс. Приглашение попасть в «Школу Ксавьера для одаренных подростков» герой принял моментально, с чего и начался его путь взросления. Ему предстояло побороть неуверенность и победить собственные страхи, что отлично подчеркнул в фильмах Шон Эшмор, воплотивший героя на экране: он показал ту юношескую наивность Айсберга, которая так быстро сменяется серьезностью и задумчивостью, а в более поздних экранизациях использовал бороду и уже иную физику движений, чтобы показать, как Бобби вырос и наконец осознал, что находится в эпицентре боевых действий.

Метаморфозы Зверя

Глядя на этого антропоморфного хищника, мало кто предположит, что перед ним — авторитетный ученый в области биохимии и генетики. Но это чистая правда: так самым наглядным образом Люди Икс снова поднимают тему стереотипов и показывают, что нельзя судить о человеке лишь по его внешнему облику.





Интересно, что именно Зверь в киноадаптациях комиксов пострадал больше всех: из первой части основной трилогии его вообще вырезали, во второй дали второстепенную роль, и лишь в третьей поставили в решающую битву с Магнетто — здесь героя сыграл Келси Грэммер. Актер использовал всю свою харизму, чтобы в таком массивном гриме выглядеть как представитель правительства США, и это даже не преувеличение — по лору Зверь очень влиятелен, ведь это он создал лекарство от мутации и очень разочаровался, когда его начали использовать в военных целях.

Ангел, решивший быть самим собой

Крылья с размахом в 4,5 метра и простые джинсы — супергеройский костюм Уоррена Кеннета Уортингтона III, известного как Ангел из Людей-Икс.

Ему повезло родиться в обеспеченной семье, где вопросом его мутации сразу занялся отец: он пытался создать лекарство для сына, и в один момент у него это даже получилось, вот только сам Уоррен отказался от инъекции. В последний момент он решил, что мутация — это часть его самого, поэтому ее просто нужно принять. Ангел скрылся из лаборатории и нашел убежище в школе Ксавьера, где его приняли в команду супергероев. Первое появление Уоррена в кино случилось в фильме «Люди Икс: Последняя битва» в исполнении Бена Фостера. Актер специально тренировался для этой роли, чтобы нарастить мышечную массу, и на съемках выполнял большинство трюков самостоятельно.

Итог: Профессор Ксавьер и его великий замысел

Главная особенность Людей-Икс заключается в их цели — они не спасают людей просто потому, что могут, а стараются наладить отношения с обществом мирным путем, пусть им самим эта затея не всегда нравится. При этом, если смотреть на все с точки зрения Профессора Икс, основателя команды, картина становится еще мрачнее: он, как гений, наделенный способностью проникать в чужой разум, прекрасно знает своих подопечных и то, что они могут сделать, когда их никто не станет сдерживать.

Отбирая самых сильных мутантов, Ксавьер постоянно помнил о том, что они же — самая большая угроза для человечества. Поэтому, чтобы использовать их способности во благо, он дал им возможность помочь как себе, так и другим потерянным героям. Это кажется актом доброты, но на деле — это способ контроля. Мутанты для Ксавьера выступают в первую очередь оружием, и он их использует с максимальной осторожностью.

И точно также к его роли подошел актер Патрик Стюарт, запомнившийся зрителям в образе этого неоднозначного ученого. И хотя Профессор Икс — абсолютно его герой, однажды на одном из Comic Con-ов он поразил фанатов внезапным признанием: