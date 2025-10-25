Компания Audio-Technica представила свои новые флагманские наушники ATH-ADX7000, разработанные и собранные в Японии. Модель создана с применением технологии HXDT, которая обеспечивает сверхточное совмещение всех элементов драйвера — диафрагмы, магнита, звуковой катушки и крепёжной пластины — с допуском всего ±0,02 мм. Такая точность гарантирует более плавное движение диафрагмы, улучшенную детализацию, быструю реакцию и естественное звучание.

Конструкция True Open-Air Audio позволяет воздуху свободно проходить через корпус, снижая давление и резонансы. Благодаря этому звук остаётся чистым и сбалансированным даже при длительном прослушивании. Специально разработанные динамики, предназначенные для открытых наушников, охватывают весь частотный диапазон, включая глубокие низкие частоты, характерные для закрытых моделей.

Драйвер оснащён звуковой катушкой с импедансом 490 Ом, что повышает механическую силу и расширяет динамический диапазон без утяжеления конструкции. Технология Core Mount Technology обеспечивает равномерное акустическое сопротивление между передней и задней камерами, стабилизируя движение диафрагмы на всех частотах.

ATH-ADX7000 весят всего 275 граммов. Корпус выполнен из алюминия в форме сот, а каркас — из литого магния, что делает конструкцию прочной и снижает вибрации. В комплекте предлагаются амбушюры из бархата высокой плотности или материала Alcantara — каждый вариант имеет свои акустические особенности и уровень комфорта.

В комплект также входят два кабеля: сбалансированный с XLR-разъёмом и несбалансированный с 6,3 мм штекером. Оба кабеля имеют нейлоновую оплётку, позолоченные коннекторы A2DC и разъёмы Neutrik. В комплекте предусмотрен и компактный кейс для хранения.





Audio-Technica ATH-ADX7000 поступят в продажу в США и Великобритании 31 октября по цене $3,499 и £3,000 соответственно.