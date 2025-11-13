Международный бренд класса люкс Caviar, известный своими эксклюзивными смартфонами и часами, анонсировал новую серию Gold Collection для iPhone 17. В линейку вошли три модели, полностью изготовленные из 18-каратного золота. Каждое устройство оценено более чем в $67 000 и выпущено в строго ограниченном количестве.

Первая модель — Palmette — вдохновлена пальмами Объединённых Арабских Эмиратов и геометрией ар-деко. Корпус украшен гравировкой в виде пальмовых листьев, выполненной на 18-каратном золоте. Более сотни бриллиантов инкрустированы вручную, а логотип Apple украшен драгоценными камнями. Стоимость версии Palmette начинается от $72 500.

Второй вариант — Bitcoin edition — символизирует эпоху криптовалют. На корпусе из 18K золота расположен рельефный логотип биткоина, окружённый узорами, олицетворяющими цифровое богатство и финансовую независимость. Модель рассчитана на инвесторов и энтузиастов криптовалют и стартует от $67 640.

Третий вариант — Solar edition — выполнен в стиле золотого слитка с зеркальной поверхностью и инкрустированным бриллиантами логотипом Apple. По словам компании, дизайн олицетворяет силу и чистую энергию золота. Цена этой модели начинается от $71 070.

Каждый смартфон поставляется в фирменной коробке Supreme, изготовленной из дерева и кожи с позолоченными элементами, а также сопровождается сертификатом подлинности. Всего будет выпущено по три экземпляра каждой модели, что делает их одними из самых редких и эксклюзивных смартфонов в мире.



