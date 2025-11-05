JBL расширяет линейку аудиопродуктов, выходя на рынок детских устройств с новой моделью Junior Free. Это беспроводные наушники открытого типа (TWS), созданные специально для детей. Новинка ориентирована на безопасное прослушивание и контроль со стороны родителей.

В отличие от большинства моделей JBL, известных мощным басом, Junior Free предлагают бережный подход к слуху. В наушниках установлен ограничитель громкости, который удерживает уровень звука ниже 85 децибел — это считается безопасным для детского слуха. Благодаря открытому дизайну ребёнок сохраняет осведомлённость о происходящем вокруг, что делает использование более безопасным в повседневной обстановке.

Для родителей предусмотрены дополнительные возможности контроля через приложение JBL Headphones. Оно позволяет отслеживать громкость и продолжительность использования наушников, а также при необходимости регулировать эти параметры.

На одном полном заряде JBL Junior Free работают до 10 часов, а быстрая 10-минутная подзарядка обеспечивает ещё 3 часа воспроизведения. Среди других особенностей — защита от брызг по стандарту IPX4, удобные физические кнопки управления и фиксирующее оголовье, которое помогает наушникам надёжно держаться на голове ребёнка.

JBL Junior Free уже анонсированы в Европе по цене 69,99 евро. Модель будет доступна в трёх ярких расцветках: фиолетовой, бирюзовой и персиковой.



