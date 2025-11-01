Компания Audio-Technica выпустила специальную версию своих культовых студийных наушников — ATH-M50x ENSO. Новый дизайн вдохновлён японской философией и символом энсо, олицетворяющим простоту, гармонию и непрерывность. Модель возвращает классический полностью чёрный стиль оригинальных M50x, который временно уступал место цветным лимитированным выпускам последних лет.

Каждая пара ATH-M50x ENSO украшена гравировками на чашках и оголовье, символизирующими движение звуковых волн и мазки кисти в традиционной японской живописи тушью. При этом технические характеристики остались без изменений: внутри всё те же 45-миллиметровые динамики с медно-алюминиевыми звуковыми катушками и мягкие амбушюры, обеспечивающие чистое и детальное звучание с глубокими басами. Чашки можно поворачивать на 90 градусов для удобного мониторинга одним ухом, а конструкция складывается для транспортировки.

Всего по миру будет выпущено лишь 5 000 экземпляров ATH-M50x ENSO, и каждый получит индивидуальный серийный номер. Кроме того, 500 случайных покупателей найдут внутри коробки специальную открытку, которую можно обменять на эксклюзивный набор аксессуаров ENSO — стойку для наушников и фирменный чехол.

В комплект входят защитный мешочек, переходник на 6,3 мм и три съёмных кабеля: витой (1,2–3,0 м), прямой (3,0 м) и короткий прямой (1,2 м).

Наушники Audio-Technica ATH-M50x ENSO уже доступны на Amazon по цене 199 долларов.