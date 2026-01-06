Французский стартап NAOX привёз на выставку CES инновационное носимое устройство для электроэнцефалографии, предназначенное для клиник и научных исследований, однако куда больший интерес вызывает его потребительская версия. Компания продемонстрировала прототип беспроводных наушников, в которые встроена технология сканирования мозга. Уже к концу года привычные наушники теоретически смогут не только воспроизводить музыку, но и отслеживать состояние здоровья мозга.

Устройство, представленное официально, называется NAOX Link NX01. Это внутриканальная ЭЭГ-система, созданная как более удобная альтернатива громоздким «шапкам» с проводами, которые обычно используются, например, в клиниках сна. Решение ориентировано на длительные медицинские исследования и позволяет наблюдать за состоянием пациента в повседневной среде. При этом NAOX подчёркивает, что Link NX01 предназначен исключительно для клинического применения и не рассчитан на свободную продажу обычным пользователям.

Гораздо больший интерес представляет проект NAOX Wave — беспроводные наушники, использующие ту же внутриушную ЭЭГ-технологию, что и клиническая модель. Как и в профессиональной версии, система незаметно отслеживает биомаркеры активности мозга в течение дня. По словам компании, наушники смогут анализировать умственную активность во время работы, отдыха и сна. Сопутствующее мобильное приложение будет предоставлять пользователю данные о ментальном здоровье, качестве сна, когнитивной эффективности, а также оценку «возраста» мозга.

NAOX планирует выпустить потребительскую версию наушников ближе к концу 2026 года. При этом компания не исключает, что технология может появиться и в продуктах других производителей. Стартап заинтересован в лицензировании своей разработки аудиобрендам, поэтому в будущем подобные ЭЭГ-наушники могут выйти под марками более известных компаний.