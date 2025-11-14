Компания Unitree Robotics анонсировала свой первый колесный гуманоидный робот G1-D, предназначенный для расширенного сбора данных и обучения систем искусственного интеллекта. Этот робот выступает центральным компонентом комплексной платформы, объединяющей мощное аппаратное обеспечение и масштабируемое программное обеспечение для квалифицированного сбора информации, обучения AI и внедрения решений в реальных условиях.

Робот выпускается в двух вариантах: стандартной и флагманской. Обе версии имеют высоту от 1260 до 1680 мм и вес до 80 кг. Стандартный G1-D предназначен для стационарных задач, а флагманский — оснащён мобильной платформой с дифференциальным приводом, позволяющей развивать скорость до 1,5 м/с. В состав мобильной базы входят лидар, камеры глубины и датчики столкновений.

Модель G1-D оборудована 17 степенями свободы в базовой конфигурации и 19 — в расширенной, не учитывая конечные эффекторные устройства. Каждая рука содержит семь степеней свободы и способна выдерживать нагрузку до 3 кг. Поясовой сустав имеет диапазон движения по осям Z — до ±155°, и по оси Y — от -2,5° до +135°. Максимальная высота рабочей платформы — 2 метра.

На голове установлена бинокулярная камера высокого разрешения, дополненная HD-камерами на запястьях. Позволяет использовать различные типы захватных устройств: двухпальцевые, трёхпальцевые руки с тактильными датчиками или без них, а также полноценные пятипальцевые руки. Центральным компонентом вычислительной системы является модуль Nvidia Jetson Orin NX — с возможностью достижения до 100 TOPS (триллионов операций в секунду). Флагманская версия может работать автономно до шести часов.

G1-D предназначен для выполнения разнообразных задач: автоматизации ручных операций в промышленности и сфере услуг, работы на складах, сбора и аннотации данных для обучения AI, а также взаимодействия с магазинами и розничными точками благодаря встроенному зрению и мобильности. Гибкие руки в сочетании с мобильной платформой позволяют роботу манипулировать объектами, проводить осмотры или выполнять функции агента по сбору данных в сложных условиях





Кроме аппаратных решений, Unitree разработала полный программный стек для эффективного управления процессами обучения и эксплуатации робота. В него входят инструменты для сбора данных, управления задачами, системы аннотации и отслеживания в реальном времени. Платформа поддерживает распределённое обучение, интегрируется с открытыми фреймворками, такими как GROOT и PI, и включает среду моделирования для оценки моделей. Всё это обеспечивает беспрепятственный экспорт и развёртывание обученных AI моделей.