По данным известного инсайдера Digital Chat Station, стали известны ключевые спецификации будущего флагманского смартфона OnePlus 15, запланированного к официальному анонсу на 27 октября.

OnePlus 15 будет оснащен 6,78-дюймовым плоским экраном BOE X3 с разрешением 1,5K и частотой обновления 165 Гц. Отличительной особенностью станет практически незаметная рамка толщиной всего 1,15 мм.

Разрешение фронтальной камеры составит 32 Мп. Основная камера получит три 50-мегапиксельных сенсора. Перископный модуль будет укомплектован 85-миллиметровым объективом, обеспечивающим 3,5-кратный оптический зум.

Автономность устройства обеспечит аккумулятор емкостью 7300 мАч. Поддерживается проводная зарядка мощностью 120 Вт и беспроводная мощностью 50 Вт. В оснащение также войдут симметричные стереодинамики, ультразвуковой сканер отпечатков пальцев, интегрированный в дисплей, продвинутый вибромотор и порт USB 3.2 Gen1. Толщина корпуса новинки составит 8,18 мм, а вес — 211 граммов.

Стоит отметить, что Digital Chat Station ранее достоверно предсказал характеристики Xiaomi 15 и Xiaomi 15 Pro, а также сообщил о планах Realme GT 7 Pro в отношении яркого дисплея Samsung и более раннем выходе чипсета Dimensity 9400 по сравнению со Snapdragon 8 Elite.



