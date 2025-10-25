Компания Infinix на протяжении нескольких лет использует в своих смартфонах процессоры MediaTek. Однако в начале этого года бренд представил планшет Infinix Xpad GT, оснащённый чипом Snapdragon 888 для глобального рынка. Теперь стало известно, что Infinix готовится выпустить новый смартфон на базе Snapdragon — причём с совершенно новым процессором, который ранее встречался только в китайской версии Redmi Note 15 Pro+.

Согласно свежим данным, в базе тестов Geekbench появилось устройство Infinix с номером модели X6878. Ранее этот же смартфон был замечен в базе данных европейской сертификации EEC, однако тогда никаких технических подробностей раскрыто не было.

Geekbench сообщает, что устройство работает на чипсете Snapdragon с одним производительным ядром частотой 2,71 ГГц, тремя ядрами по 2,40 ГГц и четырьмя энергоэффективными ядрами на 1,80 ГГц. За графику отвечает GPU Adreno 810.

Хотя точное название чипа в базе не указано, судя по характеристикам, речь идёт о Snapdragon 7s Gen 4 — процессоре, официально представленном в августе этого года. В тестах Geekbench 6.5 устройство набрало 1 232 балла в одноядерном режиме и 2 882 балла в многоядерном. Ранее этот чип использовался только в Redmi Note 15 Pro+, выпущенном в августе.

Кроме того, тестирование показало, что смартфон оснащён 8 ГБ оперативной памяти и работает на Android 16. Окончательное маркетинговое название устройства пока неизвестно. Не исключено, что это может быть Infinix Zero 50 или Note Edge. По предварительным данным, официальный анонс новинки состоится в ноябре, однако точные рынки, на которых она появится, пока не названы.



