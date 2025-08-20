Компания Qualcomm анонсировала однокристальную систему Snapdragon 7s Gen 4, которая пришла на смену прошлогоднему 7s Gen 3. Новый чип получил умеренные улучшения производительности и ряд функций, ориентированных на мобильный гейминг. Первым смартфоном с этой платформой станет Redmi Note 15 Pro+, запуск которого запланирован на 21 августа в Китае.

Snapdragon 7s Gen 4: характеристики и прирост производительности

Snapdragon 7s Gen 4 построен по 4-нм техпроцессу и использует конфигурацию CPU 1+3+4 на базе ядер Kryo. В качестве основного ядра используется Cortex-A720 с частотой до 2,7 ГГц — это немного выше, чем у предшественника (2,5 ГГц). Остальные ядра остались прежними: три Cortex-A720 на 2,4 ГГц и четыре Cortex-A520 на 1,8 ГГц.





Qualcomm заявляет о приросте производительности на 7 % как по CPU, так и по графике. За визуальные улучшения отвечает обновлённый графический процессор Adreno с поддержкой технологий Snapdragon Game Super Resolution и Adaptive Performance Engine 3.0 — они оптимизируют производительность и улучшают качество изображения в играх.

Поддержка дисплеев, камер и ИИ

Чипсет способен работать с экранами разрешением до 2900×1300 пикселей и частотой обновления до 144 Гц — ориентир на геймерские смартфоны очевиден. Поддерживаются камеры до 200 Мп и видеозапись 4K при 30 кадрах в секунду с HDR10 и HDR10+.





Встроенный ИИ-модуль Hexagon NPU теперь поддерживает работу с языковыми моделями Llama 1B и Qwen 1B — это позволит реализовать функции перевода в реальном времени и более эффективную работу AI-приложений.

Чип оснащён современными коммуникационными модулями: 5G (sub-6 ГГц), Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.4 с aptX Lossless и поддержкой UFS 3.1 и LPDDR5 RAM.





Redmi Note 15 Pro+ первым получит Snapdragon 7s Gen 4

Хотя Qualcomm не указала, какой смартфон станет первым на новом чипе, уже подтверждено, что Redmi Note 15 Pro+ получит Snapdragon 7s Gen 4. Устройство представят 21 августа в Китае. Также известно, что модель будет оснащена AMOLED-дисплеем с разрешением 1,5K и частотой 120 Гц, батареей на 7000 мА·ч и быстрой зарядкой на 90 Вт.