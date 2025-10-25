После недавнего выхода iPhone Air от Apple, Huawei готовится представить собственного конкурента в сегменте ультратонких смартфонов — Mate 70 Air. Устройство уже появилось на сайте оператора China Telecom, а новые утечки раскрывают подробности о дате его релиза.

По данным популярного инсайдера Fixed Focus Digital, официальный анонс Mate 70 Air состоится уже в конце этого месяца. Толщина корпуса устройства составит всего 6 с небольшим миллиметров. Другой источник утверждает, что релиз запланирован на 29 октября — то есть уже во вторник.

Согласно данным Fixed Focus Digital, Huawei предложит Mate 70 Air только с поддержкой физических SIM-карт — версии с eSIM не будет. Это решение противопоставляется iPhone Air, который поддерживает исключительно eSIM, что вызвало недовольство множества пользователей в Китае.

Причина проста: распространённость eSIM в регионе остаётся крайне низкой. Например, на Тайване доля eSIM-пользователей не превышает 1%. Это связано с низкой осведомлённостью потребителей и сложной процедурой активации, которая требует визита в офис оператора, оплаты дополнительной комиссии и личной регистрации. Huawei, судя по всему, решила адаптировать продукт под реальные потребности рынка.

Mate 70 Air, по слухам, получит крупный 6,9-дюймовый дисплей с соотношением сторон 18,8:9. Основная камера будет построена на сенсоре формата 1/1,3 дюйма и оснащена объективом с «красным клёновым» фильтром. Вся камера разместится в фирменном круглом модуле XMAGE, характерном для последних флагманов компании.





Смартфон будет доступен в двух версиях: с 12 ГБ оперативной памяти и накопителем на 256 или 512 ГБ. Работать устройство будет под управлением HarmonyOS 5.

Интересно, что Huawei имеет богатую историю в создании ультратонких смартфонов. Ещё в 2012 году компания выпустила модель Ascend P1 S толщиной 6,68 мм. В дальнейшем серия P продолжила этот тренд — модели P6 (6,2 мм) и P7 (6,5 мм) также были рекордно тонкими, пока линейка не стала чуть массивнее с выходом P20, имеющего толщину 7 мм.