Автор YouTube-канала JerryRigEverything, Зак Нельсон, разобрал iPhone 17 Pro, углубившись в изучение внутренней начинки нового флагманского аппарата Apple. Выяснилось, что компания, наконец, оптимизировала конструкцию, в результате чего процесс ремонта стал менее сложным. Тем не менее, во время демонтажа блогер случайно повредил экран.

Как утверждает автор видео, теперь доступ к ключевым компонентам значительно облегчен благодаря возможности разборки корпуса как со стороны дисплея, так и с задней панели. Аккумулятор зафиксирован в металлической раме и удерживается особым клеем, который отсоединяется посредством электрического импульса. Однако предварительно необходимо демонтировать дисплей. По невнимательности Зак повредил экран режущим движением, что привело к его неисправности. Он также подчеркнул использование Apple алюминиевой рамки с защитным слоем между экраном и батареей, предотвращающим повреждения.

Ключевым улучшением конструкции является испарительная камера — компактная система жидкостного охлаждения, расположенная непосредственно над микросхемой A19. Ее принцип работы основан на замкнутом цикле: микроскопические капли жидкости испаряются при нагревании, после чего конденсируются и возвращаются обратно, эффективно рассеивая тепло.

По мнению блогера, iPhone 17 Pro представляет собой наиболее ремонтопригодный флагман Apple за последнее время — замена экрана, задней крышки и аккумулятора теперь не представляет серьезных затруднений. Он заявил, что, если бы планировал приобрести iPhone, его выбор пал бы именно на iPhone 17 Pro.