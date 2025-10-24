Компания Boox анонсировала выпуск двух моделей электронных книг, работающих на базе Android 15. Компактная Palma 2 Pro предназначена для повседневного использования при чтении, а Note Air 5C с диагональю 10,3 дюйма ориентирована на работу и может быть преобразована в подобие ноутбука.

Palma 2 Pro оснащена цветным дисплеем E-Ink Kaleido 3, отображающим 4096 оттенков, с разрешением 824×1648 пикселей (824×412 в цветном режиме), встроенной подсветкой и поддержкой перьевого ввода. В основе производительности лежит восьмиядерный процессор и 8 ГБ оперативной памяти. Встроенная память на 128 ГБ позволяет хранить внушительную библиотеку и необходимые приложения. На борту присутствуют и другие атрибуты смартфонов: поддержка сетей 5G, микрофон, динамик, Wi-Fi, Bluetooth 5.1, гибридный слот для SIM-карты, 16-мегапиксельная камера со вспышкой, датчик освещенности и акселерометр.

Устройство функционирует под управлением Android 15 и предоставляет возможность установки сторонних приложений. Для удобного управления чтением предусмотрены физические кнопки, а безопасность обеспечивается сканером отпечатков пальцев. Автономность обеспечивается аккумулятором на 3950 мАч. Габариты устройства составляют 159x80x8,8 мм, а вес — 175 граммов.

Note Air 5C оборудована 10,3-дюймовым E-Ink-дисплеем Carta 1200, отображающим 4096 цветов, с разрешением 2480×1860 пикселей (1400×930 в цветном режиме) и подсветкой. Экран поддерживает стилус Boox с 4096 уровнями чувствительности к нажатию и магнитным креплением к чехлу-клавиатуре. Конфигурация включает восьмиядерный процессор и 6 ГБ оперативной памяти. Для хранения информации предусмотрено 64 ГБ встроенной памяти и слот для карт microSD.

Внутри также установлен аккумулятор емкостью 3700 мАч, а также двойные динамики и микрофон. Габариты составляют 225x192x5,8 мм, а вес равен 440 граммам. В отличие от младшей модели, слот для SIM-карты отсутствует, но остальные характеристики во многом повторяют Palma 2 Pro.





Стоимость Palma 2 Pro составляет 399 долларов (32 400 руб.), а Note Air 5C — 529 долларов (43 000 руб.).