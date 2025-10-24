В сети продолжают появляться слухи о готовящейся к выпуску экшн-камере DJI Osmo Action 6. Инсайдер Игорь Богданов поделился эксклюзивным снимком устройства, который раскрывает внешний вид и определенные характеристики новой камеры. Также стала известна ориентировочная стоимость и предполагаемая дата старта продаж.

Внешне Osmo Action 6 будет напоминать модель Action 5 Pro. Отличия заключаются в более закругленных гранях корпуса, которые должны улучшить эргономику, и увеличенном размере объектива, что может свидетельствовать о существенном апгрейде сенсора.

Согласно опубликованному изображению, Action 6 будет оснащена CMOS-сенсором размером 1/1,1 дюйма, что значительно больше, чем 1/1,3-дюймовый датчик в текущей модели. Это позволит улучшить качество изображения в условиях недостаточного освещения и расширить динамический диапазон, являющиеся слабыми местами большинства экшн-камер. Еще одним нововведением станет переменная апертура f/2.0-4.0, при этом угол обзора останется прежним — 155 градусов.

Ранее представители DJI сообщали об улучшенной автономности устройства: аккумулятор емкостью 1950 мАч обеспечит до четырех часов записи видео в формате 4K, что почти в два раза больше, чем у Action 5 Pro. Среди прочих ожидаемых улучшений — возможность записи 8K-видео с частотой 30 кадров в секунду, система стабилизации RockSteady 4.0, поддержка 10-битной глубины цвета, Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.1.

Osmo Action 6 сохранит водонепроницаемость класса IP68 с возможностью погружения на глубину до 16 метров, при этом вес устройства уменьшится на несколько грамм. По данным, обнаруженным в базах данных ритейлеров, ориентировочная розничная цена камеры составит 329 долларов (26 700 руб.). Ожидается, что продажи Osmo Action 6 стартуют до 10 ноября, возможно, уже в этом месяце будет объявлен старт предварительных заказов.



