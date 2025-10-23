Компания DJI официально представила новый смартфонный стабилизатор Osmo Mobile 8, который получил ряд значительных улучшений. Среди них — возможность прямого подключения к телефону, усовершенствованный модуль отслеживания и обновлённая система стабилизации.

Osmo Mobile 8 оснащён фирменной трёхосевой системой стабилизации DJI, но теперь поддерживает неограниченное горизонтальное вращение на 360 градусов. Это позволяет снимать плавные панорамные фото и видео даже во время отслеживания движущегося объекта.

Стабилизатор получил встроенный выдвижной штатив, который позволяет наклонять устройство вперёд для съёмки с низких ракурсов. Новый модуль трекинга объединяет систему отслеживания, микрофон и подсветку с регулировкой яркости и цветовой температуры.

По данным производителя, Osmo Mobile 8 способен работать до 10 часов без подзарядки. Кроме того, устройство может заряжать смартфон через порт USB-C.

DJI также обновила магнитное крепление четвёртого поколения — теперь оно стало прочнее и подходит для телефонов с большими и тяжёлыми камерами.





Стабилизатор поддерживает систему ActiveTrack 7.0, которая обеспечивает более точное и надёжное отслеживание объекта. Через приложение DJI Mimo можно активировать режим двойного отслеживания, используя две камеры одновременно.

Стоимость Osmo Mobile 8 в Китае составляет 898 юаней (около 125 долларов). В комплект входят магнитный держатель OM Magnetic Phone Clamp 4, модуль трекинга, кабель для зарядки и другие аксессуары. Также доступен Vlog-набор за 997 юаней (около 140 долларов).

Купить Osmo Mobile 8 можно в официальных магазинах DJI, а также на онлайн-площадках JD.com, Tmall и Suning.