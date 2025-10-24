Компания Leica Camera AG анонсировала Leica M EV1 — первую камеру в линейке M-System, оснащённую встроенным электронным видоискателем (EVF). Новинка призвана упростить и повысить точность фокусировки, особенно при использовании светосильных объективов Summilux и Noctilux с малой глубиной резкости, а также при съёмке с ультраширокими, телеобъективами или макрооптикой.

Leica M EV1 оснащена электронным видоискателем с разрешением 5,76 мегапикселя, обеспечивающим высокую чёткость и естественную цветопередачу. Видоискатель отображает экспозицию в реальном времени, показывая, как именно будет выглядеть кадр в зависимости от выбранного фокусного расстояния и диафрагмы. Вокруг кадра отображаются параметры съёмки — выдержка, ISO и значение экспозиции. Переключение между видоискателем и сенсорным экраном происходит автоматически благодаря датчику приближения глаза. Диоптрийное колесо позволяет настроить видоискатель под индивидуальные особенности зрения в диапазоне от -4 до +2.

Для удобства ручной фокусировки предусмотрены функции focus peaking и увеличения изображения. Традиционный рычаг на передней панели, который ранее использовался для предварительного просмотра кадра, теперь активирует цифровое приближение (1.3x или 1.8x) или вспомогательные инструменты фокусировки.

Камера построена на платформе Leica M11 и оснащена полнокадровым BSI-CMOS сенсором с технологией Triple Resolution, позволяющей снимать фото с разрешением 60, 36 или 18 мегапикселей. За обработку данных отвечает процессор Maestro III, а снимки сохраняются во внутреннюю память объёмом 64 ГБ или на карту SD. Доступны форматы DNG и JPEG. Для передачи изображений предусмотрены Bluetooth, Wi-Fi и проводное подключение, а также поддержка приложения Leica FOTOS. Кроме того, камера поддерживает систему Content Credentials, подтверждающую подлинность снимков.

Продажи Leica M EV1 начнутся 23 октября 2025 года в магазинах Leica Store Amsterdam, Leica Store Lisse и у официальных дилеров. Стоимость камеры составит €7 950. Также будет доступна кожаная ручка по цене €395.



