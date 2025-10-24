Bethesda Game Studios представила Fallout 4: Anniversary Edition — специальное юбилейное издание культовой RPG, которое выйдет на консолях, ПК и Nintendo Switch 2.

В Anniversary Edition войдёт сама игра Fallout 4, все шесть официальных дополнений, а также более 150 модификаций из Creation Club. Об этом студия сообщила в четверг.

Кроме того, Bethesda добавит в игру новое меню Creations — встроенный каталог, который упростит поиск и загрузку пользовательского и профессионального контента.

Цифровой релиз Fallout 4: Anniversary Edition состоится 10 ноября на Xbox Series X|S, Xbox One, PC, PlayStation 5 и PlayStation 4. Версия для Nintendo Switch 2 выйдет в 2026 году.

«Независимо от того, возвращаетесь ли вы в Пустошь спустя годы или впервые открываете её для себя, Anniversary Edition — это лучший способ испытать Fallout 4», — говорится в заявлении Bethesda.





Юбилейное издание станет продолжением прошлогоднего обновления Fallout 4 для консолей нового поколения, которое добавило улучшенную графику и новые визуальные настройки.

Выход Anniversary Edition также совпадёт с приближением второго сезона сериала Fallout от Amazon, который стартует в декабре. По словам Amazon, новые серии продолжат историю после событий финала первого сезона и перенесут зрителей в постапокалиптический Мохаве и город Нью-Вегас.