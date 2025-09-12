Трансляция Nintendo Direct стартует утром и обещает стать одной из самых больших и длинных за последнее время. Это первое полноценное шоу после запуска Switch 2: аудитория ждет множество новых игр, даты релизов уже объявленных проектов и серьезные тизеры. По итогам серии недавних эфиров — от трех крупных презентаций ключевых игр для Switch 2 до IndieWorld и Partner Showcase — сегодня компания готовит «настоящий» большой показ. Silksong уже вышла, по Kirby AirRiders раскрыты все детали и дата, так что ожидания к сентябрьскому стриму подросли.

Что известно о трансляции

Организаторы заявляют «примерно 60 минут» прямого эфира. Это первый большой Nintendo Direct после того, как Switch 2 успела появиться на полках — и исчезнуть с них из-за высокого спроса. На повестке — «тонна» новинок, конкретные календарные планы по ранее анонсированным тайтлам и, как надеется сообщество, несколько громких сюрпризов. Прямая трансляция запланирована на 6:00 PT / 9:00 ET этим утром.





Почему это один из самых больших Direct

Nintendo в этом году не скупилась на эфиры: три крупные витрины, посвященные главных новинкам для Switch 2, плюс IndieWorld и Partner Showcase. Те два последних показались «бледнее» лишь потому, что там не было Silksong — а теперь Silksong вышла. Параллельно уже раскрыты все детали и дата выхода Kirby AirRiders. На этом фоне нынешний Direct — первый «полноформатный» после релиза Switch 2 и потому ожидаемо крупный.

Ключевое ожидание: дата Metroid Prime 4: Beyond

Сообщество настойчиво ждет сегодня дату релиза Metroid Prime 4: Beyond. И причина проста: путь игры к релизу долгий, очень долгий. Если запуск запланирован на этот год, то момент для объявления — сейчас. При этом одной только даты мало: геймеры видели уже немало геймплея, так что аудитория вправе рассчитывать на большее от 60-минутного Direct.





Порты, Hades II и Xbox-игры — хорошо, но этого недостаточно

Список вероятных анонсов включает давние слухи о сторонних портах. Пожелания понятны: увидеть дату Hades II, свежие части Assassin’s Creed и те самые игры Microsoft Xbox, о которых «вроде как» говорили раньше. Но это год 40-летия Марио — и ожидания на этом не заканчиваются.

Чего еще ждут фанаты

Да, это звучит требовательно, но речь не идет о требовании новой Animal Crossing для Switch 2, следующей «Зельды» или полноценного 3D-Марио. Запрос скромнее и одновременно громче: большой тизер по Марио, хоть крошечный взгляд на до-до-до-альфу следующей Hyrule — просто подтвердите, что она в работе. Можно и «взорвать» залеком анонса новой Animal Crossing для Switch 2. В 35-ю годовщину Марио были реальные релизы — повторите этот подход, и большинство останется довольно.





Когда и где смотреть

«Массивный» сентябрьский Nintendo Direct продлится около 60 минут и стартует сегодня в 6:00 по тихоокеанскому времени / 9:00 по восточному. Ну или в 16:00 по Московскому времени. Присоединяйтесь к просмотру и следите за обновлениями вместе с нами.

FAQ

— Когда стартует Nintendo Direct?

Сегодня, эфир заявлен на 6:00 PT / 9:00 ET и продлится «примерно 60 минут».





— Почему этот Direct называют одним из самых больших?

Это первый полноценный показ после старта Switch 2, на фоне серии промежуточных эфиров и уже вышедших Silksong и Kirby AirRiders с заявленной датой.

— Ждать ли дату Metroid Prime 4: Beyond?

Сообщество рассчитывает услышать дату сегодня и увидеть «что-то большее», чем просто календарь.

— Будут ли сторонние порты?

Ожидания включают Hades II, новые Assassin’s Creed и часть игр из экосистемы Microsoft Xbox — но фанаты хотят и юбилейных новостей по Марио.