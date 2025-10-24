Игрокам придётся подождать немного дольше, прежде чем отправиться в Междуземье на консоли Nintendo Switch 2. Студия FromSoftware и издатель Bandai Namco объявили о переносе выхода Elden Ring: Tarnished Edition — версии популярной ролевой игры для Switch 2 — на 2026 год. Ранее релиз планировался на этот год, а сам порт был анонсирован ещё в апреле.

«Разработка Elden Ring: Tarnished Edition продолжается полным ходом, однако мы решили перенести запуск на 2026 год, чтобы уделить дополнительное время оптимизации производительности», — говорится в официальном заявлении в X (бывший Twitter). «Мы приносим извинения игрокам, которые с нетерпением ждут релиза, и благодарим за терпение и поддержку».

Игроки впервые смогли опробовать версию для Switch 2 на выставке Gamescom в августе, однако уже тогда заметили серьёзные проблемы с производительностью. Издание IGN описало порт как «катастрофу» в портативном режиме консоли, указав на значительные просадки частоты кадров и неудобную схему управления. Nintendo Life также отметило «многочисленные случаи подёргиваний и падений FPS при исследовании открытого мира». Поэтому решение разработчиков потратить больше времени на доработку выглядит вполне оправданным.

Издание Tarnished Edition включает дополнение Shadow of the Erdtree, а также новые классы персонажей, виды оружия, броню и расширенные возможности кастомизации ездового коня по имени Поток. Все эти улучшения станут доступны и в других версиях игры.

Кроме того, FromSoftware параллельно работает над ещё одной игрой — The Duskbloods, эксклюзивом для Nintendo Switch 2, релиз которого также запланирован на 2026 год.



