Ubisoft объявила, что Assassin’s Creed Shadows появится на консоли Nintendo Switch 2 уже 2 декабря. Об этом стало известно из обновлённой осенней дорожной карты студии. Версия для Switch 2 будет включать все обновления игры, за исключением недавнего дополнения Claws of Awaji, которое выйдет для этой платформы в 2026 году. Также игра будет поддерживать кросс-прогресс через Ubisoft Connect — игроки смогут продолжить своё текущее прохождение на новой консоли.

Кроме того, версия для Switch 2 получит уникальную функцию — управление с помощью сенсорного экрана в меню. Игроки смогут использовать касания для навигации по карте мира, управлению тайником и покупкам в игровом магазине.

Осенняя дорожная карта Assassin’s Creed Shadows включает три ключевые даты. Уже 28 октября выйдет обновление 10, которое сосредоточено на системе паркура — появится расширенный режим Advanced Parkour и вернётся механика направленного захвата за уступы. Помимо этого, обновление добавит новый ивент под названием Corrupted Castles, выполненный в стиле Animus.

25 ноября Ubisoft выпустит третье сюжетное дополнение и неожиданное кроссовер-событие. Новый квест под названием «A Puzzlement» будет более лёгким и юмористическим по настроению — разработчики сравнивают его с миссиями из Assassin’s Creed Odyssey. В нём Наоэ освоит приём боевого пинка Ясуке, а сам Ясуке научится скрытно оглушать врагов.

2 декабря дорожная карта завершится выпуском версии для Nintendo Switch 2.





Напомним, что дополнение Claws of Awaji, вышедшее в сентябре, добавило более 10 часов контента: новые виды оружия, экипировку, способности, фракции противников, боссов и отдельный регион для исследования. Всё это появится на Switch 2 позже — в 2026 году.

Assassin’s Creed Shadows впервые вышла 20 марта 2025 года на ПК, Mac, PlayStation 5 и Xbox Series X/S. Игра получила положительные отзывы и считается одним из удачных проектов Ubisoft последних лет. Ранее студия уже выпустила Star Wars Outlaws для Switch 2, и, по мнению игроков, порт оказался неожиданно качественным.