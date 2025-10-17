Игру теперь можно запускать без подключения к серверам

Компания Ubisoft официально добавила в гоночный MMO-проект The Crew 2 офлайн-режим под названием Hybrid Mode. Теперь владельцы игры смогут играть без интернет-соединения — в отличие от первой части, ставшей недоступной после закрытия серверов.

Как работает Hybrid Mode

Согласно описанию на сайте Ubisoft, Hybrid Mode даёт игрокам «свободу выбора»: можно остаться в онлайн-режиме с мультиплеером, таблицами лидеров и событиями, или перейти в офлайн-режим, рассчитанный на одиночное прохождение.

Чтобы перенести текущий прогресс, нужно выбрать пункт «Export to Offline Save» после сеанса в онлайне. Игра создаст локальную копию сохранений на ПК или консоли. При этом офлайн- и онлайн-файлы не синхронизируются: изменения, сделанные без интернета, не переносятся обратно. Обновить офлайн-сейв можно в любой момент, повторив экспорт.

Ubisoft уточняет, что пользовательские ливреи не переносятся в офлайн-режим.





Почему это важно

Офлайн-режим был анонсирован в 2024 году после закрытия оригинальной The Crew, которая стала полностью недоступной даже для одиночной игры. Тогда Ubisoft пообещала обеспечить «долгосрочный доступ» к The Crew 2и The Crew Motorfest, чтобы избежать повторения ситуации.

После закрытия первой игры компания столкнулась с судебным иском: игроки утверждали, что потеряли доступ к купленной игре. Ubisoft ответила, что покупка цифровой версии предоставляет «ограниченную лицензию на доступ», а не «полное право собственности».

Теперь выпуск Hybrid Mode стал практическим шагом к выполнению обещания — The Crew 2 можно будет запускать и после отключения серверов.