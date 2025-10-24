В результате коллаборации Redmi и Lamborghini была создана эксклюзивная версия смартфона K90 Pro Max. Отличия от стандартной модели заключаются в уникальном дизайне задней крышки, комплектом поставки и оригинальной упаковке.

Redmi K90 Pro Max Automobili Lamborghini Squadra Corse Champion Edition выделяется белым корпусом с имитацией мрамора, дополненным черным блоком камер, на котором логотип «Bose» заменен надписью «Redmi». Динамичный вид задней панели усиливает «гоночная» полоса, проходящая вдоль корпуса, и эмблема Lamborghini.

В комплект поставки входят эксклюзивные аксессуары: чехол с особым дизайном, блок питания с уникальным оформлением, специализированный инструмент для извлечения SIM-карты и особая коробка. Спецификации смартфона идентичны базовой версии, предлагается только конфигурация с 16 ГБ оперативной и 1 ТБ встроенной памяти.

Стоимость этой модели составляет 743 доллара (60 380 руб.).