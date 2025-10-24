Похоже, Honor собирается завершить 2025 год с размахом — компания готовит сразу два крупных релиза. Согласно свежей утечке, к концу года могут выйти новые линейки смартфонов Honor GT2 и Honor 500.

Подробностей пока немного, но на основе предыдущих утечек уже можно составить общее представление о грядущих моделях.

Серия Honor GT2, по слухам, получит две версии — стандартную и Pro. Флагманский GT2 Pro может быть оснащён аккумулятором ёмкостью 9000 мА·ч, что значительно больше, чем у предыдущего поколения с батареей на 7200 мА·ч.

Такой прирост станет возможен благодаря применению новой кремний-углеродной технологии аккумуляторов, обеспечивающей более высокую плотность энергии без увеличения размеров устройства.

Ожидается, что стандартный GT2 получит чипсет Snapdragon 8 Gen 5, тогда как версия GT2 Pro будет работать на более мощном Snapdragon 8 Elite Gen 5. Также сообщается, что старшая модель может предложить до 24 ГБ оперативной памяти и 1 ТБ встроенного хранилища.

Серия Honor 500 также будет состоять из стандартной и Pro-версии и продолжит фокусироваться на фотовозможностях. По информации инсайдеров, Honor 500 Pro оснастят основной камерой на 200 МП с сенсором формата 1/1.4 дюйма. Телекамера будет использовать 64-мегапиксельный сенсор OmniVision OV64B с 3-кратным оптическим зумом, тогда как характеристики сверхширокоугольного модуля пока неизвестны.





За производительность Honor 500 Pro будет отвечать чип Snapdragon 8 Elite. Оба смартфона получат 6,5-дюймовый дисплей с разрешением 1,5K.

По данным известного инсайдера Digital Chat Station, обе серии могут быть представлены уже в декабре 2025 года, однако точная дата запуска пока не известна.