На прилавках российских магазинов появился ноутбук Infinix XBOOK 15. Главными особенностями этой модели являются процессор AMD Ryzen, корпус из алюминиевого сплава и доступная цена.

Infinix XBOOK 15 оснащен 15,6-дюймовым экраном с антибликовым покрытием, стандартным соотношением сторон 16:9, уровнем яркости 260 кд/м² и разрешением 1920×1200 пикселей. В основе аппаратной части лежит шестиядерный процессор AMD Ryzen R5-7430U, а объем оперативной памяти составляет 16 ГБ, при этом накопитель имеет емкость 1 ТБ.

Алюминиевый корпус скрывает аккумулятор на 50 Вт·ч, поддерживающий быструю зарядку мощностью 45 Вт. Заявленное время автономной работы достигает восьми часов. Набор портов включает два USB Type-C, два USB 3.0 Type-A, 3,5-мм разъем для наушников и интерфейс HDMI 1.4.

Ноутбук поставляется с предустановленной операционной системой Windows 11 Home и предлагается по цене 34 999 руб.