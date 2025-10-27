Несмотря на то, что Apple представляет MacBook Pro с процессором M5 как высокопроизводительное решение для профессиональных задач, YouTube-блогер Эндрю Тсай решил проверить его возможности в играх. Он протестировал ноутбук в таких требовательных играх, как Cyberpunk 2077, Red Dead Redemption 2, MGS Delta: Snake Eater и других, чтобы оценить его игровую производительность.

Игры, имеющие macOS-версии, запускались напрямую, в то время как Windows-версии запускались через CrossOver — приложение, позволяющее запускать Windows-приложения без необходимости установки Windows. Тестирование модели с 16 ГБ унифицированной памяти показало следующие результаты:

Dota 2 (1080р, Ultra) — 105 fps;

Grid Legends (1080р, High) — 100 fps;

Baldur’s Gate 3 (1080р, Medium) — 40 fps;

Elden Ring (1080р, High, CrossOver) — 60 fps;

Shadow of the Tomb Raider (1080р, High) — 60 fps;

Total War: Pharaoh Dynasties (1080р, High) — 70 fps;

Cyberpunk 2077 (1080р, Ultra, MetalFX Quality) — 35 fps;

Red Dead Redemption 2 (1080р, пресет Ultra, CrossOver) — 30 fps;

MGS Delta: Snake Eater (1080р, пресет Low, MetalFX Quality, CrossOver) — 20 fps;

Final Fantasy VII Rebirth (1080р, пресет Low, MetalFX Quality, CrossOver) — 70 fps.

В качестве дополнительного теста блогер сравнил производительность MacBook Pro с MacBook Air на базе M4 (16 ГБ). Выяснилось, что Pro-версия в среднем демонстрирует вдвое большую производительность. Важно отметить, однако, что MacBook Air не имеет активной системы охлаждения, что ограничивает его возможности при длительных нагрузках.