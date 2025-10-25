Актуальные ценовые предложения на кроссоверы Honda XR-V, доступные у дилеров, были изучены ресурсом «Автоновости дня». Самая низкая стоимость, зафиксированная в Омске, составляет 2,68 миллиона рублей. За эту сумму покупателям предлагается XR-V с кожаным мультирулем, комбинированной обивкой сидений, камерой заднего обзора, интеллектуальным круиз-контролем и легкосплавными дисками на 17 дюймов. Следует отметить, что три месяца назад аналогичный Honda XR-V обходился значительно дороже — от 3,3 миллионов рублей.

Топовая версия Honda XR-V доступна для приобретения в Москве. Она отличается кожаным интерьером, панорамной крышей с электроприводом, системой мониторинга «слепых» зон, адаптивным круиз-контролем, цифровой панелью приборов и другими современными функциями. Стоимость варьируется в пределах от 3,45 до 3,485 миллиона рублей.

Технически все предлагаемые на российском рынке Honda XR-V идентичны: они оснащены 1,5-литровым бензиновым двигателем без турбонаддува, бесступенчатой трансмиссией (вариатором) и передним приводом.