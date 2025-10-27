В России начались продажи нового кроссовера, в разработке которого участвовала компания Geely. Модель, известная под названием Nordcross 001, является, по сути, Lynk&Co 09. Дилерский холдинг Major начал продажи этого автомобиля, предлагая гарантию на 3 года или 100 тысяч километров пробега. Официального ценника пока нет, но, по информации «Китайских автомобилей», приобрести новинку можно будет за 5,99 миллиона рублей. Предположительно, комплектация будет представлена в единственном варианте.

Nordcross 001 — это крупногабаритный кроссовер с размерами 5042x1977x1780 мм. В моторном отсеке установлен 2-литровый бензиновый двигатель с 48-вольтовым «мягким» гибридным дополнением. Его мощность достигает 258 лошадиных сил. Трансмиссией служит 8-ступенчатая автоматическая коробка передач, а привод — полный.

Стоит отметить, что оригинальный Lynk&Co 09 уже завоевал популярность на российском рынке. Сможет ли официальный Nordcross 001 повторить его успех, станет ясно в ближайшие месяцы.