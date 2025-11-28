Минивэн Geely Galaxy V900 стал самой вместительной моделью в своём классе: в салон автомобиля удалось посадить 42 танцовщицы. Рекорд был зафиксирован 27 октября, однако компания сообщила о достижении лишь недавно — уже на этапе подготовки модели к выходу на рынок.

Geely Galaxy V900 дебютировал на автосалоне в Гуанчжоу и сразу привлёк внимание публики. Согласно данным CarNewsChina, показатель в 42 человека выглядит заметным, хотя в других сегментах существуют более крупные рекорды. Так, в 2015 году в Toyota RAV4 разместили 41 человека, а в Volkswagen Campervan — 50.

Обновлённая версия LEVC L380 и габариты модели

Geely Galaxy V900 — это переработанная версия минивэна Geely Galaxy LEVC L380, который ранее продавался как электрический автомобиль под брендом LEVC, входящим в группу Geely. Габариты новой модели составляют 5360 × 1998 × 1940 мм при колёсной базе 3200 мм. По сравнению с электрической версией автомобиль стал длиннее на 44 мм, а база увеличилась на 15 мм.

Внешний облик гибридной версии получил ряд изменений. Передняя часть переработана: вместо закрытой панели появилась хромированная решётка радиатора с горизонтальными вставками, изменён бампер. Над ветровым стеклом разместили лидар, а фирменный логотип Geely на кузове отсутствует.

Гибридная установка и запас хода

Модель оснащена последовательным гибридом, включающим бензиновый турбодвигатель объёмом 1,5 литра мощностью 163 л.с. Он работает в режиме генератора и заряжает тяговую батарею. Запас хода на электротяге в зависимости от версии составляет 172, 195 и 202 км. Более подробные технические характеристики производитель обещает раскрыть позднее.





