Компания Apple продолжает улучшать пользовательский опыт. В новой версии iOS 26.1 реализована функция, позволяющая сторонним приложениям, таким как Google Photos, OneDrive и Dropbox, автоматически создавать резервные копии фото в фоне, без необходимости держать программу открытой.

В предыдущих версиях iOS операционная система приостанавливала любые процессы при сворачивании приложения или блокировке экрана. Это вынуждало пользователей поддерживать экран постоянно включенным и ограничивало возможность одновременной работы с другими приложениями. В iOS 26.1 представлен новый инструмент в составе PhotoKit — расширение Background Resource Upload, которое наделяет iPhone способностью самостоятельно координировать загрузку данных, даже когда аппарат заблокирован или используется другое приложение.

Операционная система интеллектуально определяет оптимальное время для запуска фоновой загрузки, стремясь минимизировать потребление энергии, трафик и нагрузку на систему. В сопроводительной документации Apple заявлено, что разработчики получат возможность создавать и обрабатывать задачи на выгрузку, автоматически возобновлять прерванные попытки и подтверждать успешное завершение операций. В то же время, некоторые действия потребуют подтверждения пользователя, в целях защиты конфиденциальности.

В iOS 26.1 также включены другие улучшения, например, возможность настройки уровня прозрачности элементов интерфейса.