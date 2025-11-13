До официального дебюта серии iPhone 18 Pro остаётся несколько месяцев, но слухи о ней уже начинают появляться в сети. Согласно свежим утечкам от известных инсайдеров, старшая модель — iPhone 18 Pro Max — может стать самым тяжёлым смартфоном в истории Apple.

Китайский информатор Instant Digital сообщил в соцсети Weibo, что iPhone 18 Pro Max будет весить более 240 граммов. Это больше, чем у iPhone 14 Pro Max и iPhone 13 Pro Max, а также примерно на 10 граммов тяжелее, чем у iPhone 17 Pro Max, который весил 233 грамма.

Кроме увеличения массы, новый смартфон, по данным источника, получит немного более толстый корпус — около 9 мм против 8,8 мм у текущей модели.

Причиной увеличения веса и толщины могут стать аппаратные обновления. В серию iPhone 18 Pro, как ожидается, войдут устройства с новой системой Face ID под экраном, обновлёнными модулями камер и аккумулятором, заключённым в стальной корпус. Такие изменения обычно приводят к росту массы устройства, хотя пока неизвестно, станет ли батарея больше по ёмкости.

Отдельно сообщается, что Apple планирует улучшить внешний вид флагманов, сделав цвет алюминиевой рамки и задней стеклянной панели единым, устранив контраст, который наблюдался у iPhone 17 Pro.





Согласно утечкам, Apple может провести запуск серии iPhone 18 в два этапа. Флагманские модели iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max представят вместе с первым складным iPhone в сентябре 2026 года.

Обычный iPhone 18 и более доступный iPhone 18e могут выйти только в начале 2027 года. При этом проект второго поколения iPhone Air, ранее запланированный на тот же период, по слухам, отложен на неопределённый срок.