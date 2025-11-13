Компания Alibaba официально анонсировала свои первые полностью разработанные умные очки Quark AI Glasses S1. Продажи устройства стартуют 27 ноября, а предзаказ уже доступен на крупных китайских онлайн-платформах. Стоимость новинки составляет 3 999 юаней (примерно $560).

Очки Quark S1 позиционируются как носимый AI-ассистент и поддерживают функции перевода в реальном времени, распознавания объектов, видеозаписи от первого лица и голосового взаимодействия. Устройство работает на собственной модели искусственного интеллекта Alibaba Qwen и обеспечивает постоянный доступ к интеллектуальным функциям.

В конструкции используются два Micro LED-дисплея с дифракционными линзами, обеспечивающие яркость до 2 300 нит. Пользователь может регулировать расстояние и высоту дисплея для удобной посадки. Поддерживаются очковые линзы с диоптриями от 0 до 800, с показателями преломления 1.6, 1.67 или 1.74. Оправа весит 51 г, а ультратонкие дужки толщиной 7,5 мм обеспечивают баланс спереди и сзади для комфорта.

Система основана на двух чипах: Snapdragon AR1 отвечает за AR-функции, BES BES2800 — за аудио. Поддерживаются Bluetooth 5.4 и Wi-Fi 6, установлено пять микрофонов, включая костный, и два динамика диаметром 10 мм.

Камера Sony IMX681 с углом обзора 109° делает фото разрешением 4032×3024 и записывает видео 3K при 30 fps. Система оснащена стабилизацией EIS, режимом Super Night Mode и моментальной съемкой.





Питание обеспечивают две сменные батареи по 280 мА·ч в дужках. Время работы достигает до 7 часов активного использования и 25 часов в режиме ожидания. Для подзарядки предлагается три варианта: док MiniBag на 700 мА·ч, кейс на 2500 мА·ч и USB-C клип для быстрой зарядки — 50% за 10 минут.

Типовые сценарии использования включают 45 минут звонков, 2,5 часа музыки, 20 минут навигации и 15 коротких видеозаписей. Очки имеют степень защиты IPX4 от брызг и поддерживают стандарт Apple MFi для совместимости с другими устройствами.