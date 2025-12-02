Компания XREAL завершает 2025 год выпуском новой базовой модели AR-очков — XREAL 1S. Устройство занимает нишу ниже представленной летом XREAL One Pro и стало первым продуктом категории, который умеет автоматически переводить обычное 2D-видео в 3D.

Дисплеи и оптика

Очки весят 82 грамма и оснащены двумя OLED-микродисплеями Sony размером 0,68 дюйма с разрешением 1920×1200 на каждый глаз и частотой до 120 Гц.

В режиме автоматического 2D-в 3D-преобразования частота обновления ограничена 30 Гц, однако производитель заявляет стабильное визуальное восприятие благодаря углу обзора 52°, яркости до 700 нит и точности цветопередачи ΔE < 3.

За основные вычисления отвечает собственный чип XREAL X1. По данным компании, он обеспечивает задержку на уровне 3 мс, что важно для поддерживаемого режима 3DoF — виртуальный экран остаётся закреплённым в пространстве при движении головы.

Менеджер продукта XREAL Такао Такаяма уточнил, что функция 3D-конверсии появится и на существующих моделях XREAL One и One Pro с обновлением, запланированным к моменту запуска 1S.





Аудио, управление светом и комплектация

В очках используется аудиосистема, настроенная Bose. Предусмотрены четыре микрофона. Пропускание света регулируется автоматически и может переключаться между уровнями 0%, 35% и 100%, что позволяет выбирать степень изоляции от окружающего пространства. Модель выпускается в цвете Silent Blue.

Аксессуар XREAL Neo

Одновременно XREAL представила внешний аккумулятор XREAL Neo, разработанный специально для использования с AR-устройствами. Он поступит в продажу в конце января по цене 14 580 иен.

Neo оснащён батареей на 10 000 мА·ч, двумя портами USB-C, способен передавать видео на AR-очки и одновременно заряжать смартфон. Необычная особенность — возможность использовать аксессуар как док-станцию для Nintendo Switch и Switch 2.

Стоимость комплекта

XREAL предлагает набор, включающий очки 1S и аккумулятор Neo, за 76 560 иен — это примерно на 6 000 иен дешевле покупки по отдельности. Первые покупатели также получат XREAL Hub в качестве бонуса за предзаказ.