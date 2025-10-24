Компания RayNeo, бренд дополненной реальности (XR), созданный при поддержке TCL, официально представила четвёртое поколение своих AR-очков — RayNeo Air 4. Анонс состоялся 23 октября на осенней презентации компании. Новинка стала первыми в мире очками с дисплеем, поддерживающим стандарт HDR10.

В основе RayNeo Air 4 лежит новый чип Vision 4000, созданный совместно с компанией Pixelworks, известной своими технологиями обработки изображения. Это первый специально разработанный AR-чип RayNeo, который открыл поддержку HDR10, AI HDR и AI 3D-видео прямо в очках.

Благодаря Vision 4000 устройство обеспечивает яркость до 1200 нит и отображает более миллиарда оттенков (1,07 млрд цветов). Как и современные телевизоры, очки могут автоматически конвертировать обычное видео в HDR для более реалистичного изображения.

В RayNeo Air 4 используется дисплей micro-OLED пятого поколения, охватывающий 145% цветового пространства sRGB и 98% DCI-P3, с частотой обновления 120 Гц. По заявлению компании, виртуальный экран может достигать эквивалента 135 дюймов.

Отдельного внимания заслуживает звук. RayNeo объединилась с легендарным брендом Bang & Olufsen (B&O) для настройки новой аудиосистемы с четырьмя динамиками, независимыми DAC-драйверами и крупными полимерными мембранами. Инженеры RayNeo лично работали с акустической командой B&O в Дании, добиваясь «высокого уровня звукового давления и динамики». Результатом стала глубокая, чистая звуковая сцена, а специальная направляющая насадка сокращает утечку звука на 80%.





Кроме того, новая система AI 3D позволяет преобразовывать обычные 2D-видео в 3D одним касанием. В сочетании с интеллектуальной конверсией SDR-видео в HDR это обеспечивает максимально качественное изображение без необходимости ждать официальных ремастеров.

Стоимость RayNeo Air 4 начинается с 1 599 юаней, а версия Air 4 Pro обойдётся в 1 699 юаней.