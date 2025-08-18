Продажи умных очков в Китае стремительно растут: по прогнозу IDC, в 2025 году поставки достигнут 2,9 миллиона устройств — на 121 % больше по сравнению с предыдущим годом. На рост спроса влияют снижение цен и расширение функций на базе ИИ.

Продажи в первом квартале выросли более чем вдвое

С января по март 2025 года на рынок было поставлено 494 тысячи умных очков — на 116 % больше, чем за аналогичный период 2024 года. Лидерами стали модели с функциями аудиовоспроизведения и записи звука: на них пришлось 359 тысяч устройств, что почти втрое превышает прошлогодние показатели.





По данным IDC, стремительное расширение рынка связано с удешевлением продукции, улучшением логистики и ростом интереса со стороны потребителей. Средняя стоимость устройства снизилась с нескольких тысяч юаней до примерно 1000 юаней (около $140), что сделало технологию доступной широкой аудитории.

Xiaomi и Huawei усиливают позиции, растут офлайн-продажи

В онлайн-продажах лидируют Xiaomi и Huawei, в то время как меньшие бренды делают ставку на новые функции — такие как перевод в реальном времени и мониторинг здоровья. Крупные игроки, включая Huawei, Alibaba и ByteDance, активно инвестируют в развитие сегмента, усиливая конкуренцию.





Главным драйвером остаются очки с функциями искусственного интеллекта — на них пришлось 78 % всех поставок в первом квартале. Офлайн-продажи также показывают рост: по сравнению с прошлым годом они увеличились на 75 %.

По прогнозу IDC, во второй половине 2025 года рынок вырастет ещё сильнее благодаря сезонным распродажам. Аналитик Ван Хаоюй отмечает, что умные очки постепенно выходят за рамки нишевых технологий: в ближайшее время они найдут применение в фитнесе, бизнесе и сфере доступности.





Темпы роста китайского рынка уже обгоняют международных конкурентов, таких как умные очки Ray-Ban. В 2026 году, по оценке аналитиков, конкуренция может перерасти в так называемую «войну сотни линз».