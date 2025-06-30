Аналитик Мин-Чи Куо опубликовал обновлённый прогноз по продуктовой стратегии Apple в сегменте гарнитур и умных очков. По его данным, компания работает как минимум над семью устройствами, разделёнными на две категории. Первая новинка выйдет в 2025 году.

Три модели Apple Vision: от обновлённой версии до нового поколения

По словам Куо, Apple считает носимые на голове устройства следующим крупным направлением развития потребительской электроники. Сейчас в разработке находятся три устройства линейки Vision:

M5 Vision Pro — обновлённая версия текущей гарнитуры поступит в массовое производство в третьем квартале 2025 года. Другие характеристики изменяться не будут. До конца года планируется выпустить от 150 до 200 тысяч единиц.

— обновлённая версия текущей гарнитуры поступит в массовое производство в третьем квартале 2025 года. Другие характеристики изменяться не будут. До конца года планируется выпустить от 150 до 200 тысяч единиц. Apple Vision Air — упрощённая и более лёгкая модель появится в 2027 году. Устройство будет на 40 % легче оригинального Vision Pro за счёт использования пластика и магниевого сплава вместо стекла и титана. Гарнитура получит топовый процессор от iPhone и меньшее число сенсоров.

— упрощённая и более лёгкая модель появится в 2027 году. Устройство будет на 40 % легче оригинального Vision Pro за счёт использования пластика и магниевого сплава вместо стекла и титана. Гарнитура получит топовый процессор от iPhone и меньшее число сенсоров. Второе поколение Vision Pro — новая модель появится в 2028 году. По данным Куо, она получит переработанный дизайн, «процессор уровня Mac» и станет заметно легче и дешевле первой версии.

Умные очки Apple: старт не раньше 2027 года

Аналитик также рассказал о четырёх проектах умных очков. Самыми перспективными из них считаются следующие:

Первая модель Apple Glasses — выйдет не раньше второго квартала 2027 года. Противореча ранним слухам о запуске в 2026 году, Куо утверждает, что производство начнётся только через два года. Поставки составят от 3 до 5 миллионов устройств. Модель будет иметь разные варианты оправ и материалов, а также функции голосового управления, распознавания жестов, фото- и видеосъёмки, аудиовыход и сенсоры с ИИ.

— выйдет не раньше второго квартала 2027 года. Противореча ранним слухам о запуске в 2026 году, Куо утверждает, что производство начнётся только через два года. Поставки составят от 3 до 5 миллионов устройств. Модель будет иметь разные варианты оправ и материалов, а также функции голосового управления, распознавания жестов, фото- и видеосъёмки, аудиовыход и сенсоры с ИИ. Две модели XR-очков с дисплеем — одна из них, с интегрированным экраном на базе технологии Liquid Crystal on Silicon и волноводов, поступит в производство в 2028 году. Она получит поддержку жестов и голосового управления. О второй модели известно меньше: сроки выпуска и характеристики пока не определены.

Проект аксессуара с дисплеем поставлен на паузу

Куо упомянул и о проекте проводного аксессуара для Mac и iPhone с использованием оптики Birdbath. Разработка приостановлена из-за проблем с весом устройства, но проект может быть возобновлён. Ранее планировалось начать его выпуск во втором квартале 2026 года.





Потенциал рынка и стратегия Apple

По мнению аналитика, Apple способна не только привлечь внимание к категории умных очков, но и значительно расширить её. Он прогнозирует, что суммарные поставки устройств этого класса превысят 10 миллионов штук уже в 2027 году.

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