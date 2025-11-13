Компания Valve анонсировала новые устройства Steam, включая гарнитуру Steam Frame. Ранее сообщалось, что пользователи смогут устанавливать на неё Android-приложения, а теперь стало известно, что Valve официально открывает платформу Steam для Android-игр.

В интервью изданию The Verge представители компании подтвердили, что теперь Steam поддерживает Android-игры, а гарнитура Steam Frame работает с теми же APK-файлами, которые разработчики используют при выпуске игр на мобильных устройствах и гарнитурах виртуальной реальности Meta* Quest.

Поскольку гарнитуры Meta* Quest работают на модифицированной версии Android, такой шаг со стороны Valve выглядит стратегически оправданным: он позволит разработчикам легко переносить свои проекты на Steam без необходимости создавать отдельную версию игры под Steam Frame.

«С точки зрения пользователя, мы хотим, чтобы им вообще не приходилось задумываться об этом. Они просто видят свои игры в Steam, скачивают их и нажимают «играть»», — пояснил представитель Valve Джереми Селан.

Он также отметил, что такие игры будут работать с высокой производительностью, так как запускаются нативно — архитектура Steam Frame основана на чипе Snapdragon 8 Gen 3 с процессором Arm. Тем не менее Valve планирует использовать слой совместимости Proton, чтобы улучшить общее впечатление от работы игр.





Инженер Valve Пьер-Луп Гриффе добавил, что появление Steam Frame открывает путь для запуска SteamOS на более широком спектре устройств с архитектурой Arm. Он намекнул, что речь может идти о ноутбуках, но отметил, что Arm имеет «огромный потенциал» и для будущих портативных консолей.

Эти заявления перекликаются с тем, что компания говорила в январе на CES в интервью Android Authority. Тогда Valve отметила, что «определённо заинтересована» в создании SteamOS-устройств на базе Arm, например портативных консолей, но ещё не имела технологической возможности для этого. Судя по архитектуре Steam Frame, этот барьер наконец преодолён.

* Принадлежит компании Meta, она признана экстремистской организацией в РФ и её деятельность запрещена.